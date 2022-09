Rugby | Top 10 2022-2023 | si torna all’antico Quattro mete per il punto di bonus offensivo

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 settembre 2022) La FIR, Federazione Italianasui propri passi e cancella le regole sperimentali applicate in termini di assegnazione del punteggio nel Top 10 2021-: si, con ildiche scatta con la marcatura di. Nella scorsa stagione per ottenere illa squadra perdente doveva marcare, invece la squadra vincente doveva segnare almeno 3in più dell’avversario, infine in caso di pareggio ildiscattava solo per la squadra che segnava almeno 3in più ...