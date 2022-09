Rosalinda Cannavò tutta la storia | malattia | anoressia | FOTO magra | violenza sessuale | Ares Gate | perché si chiamava Adua Del Vesco | storia finta con Gabriel Garko e Massililiano Morra

Leggi su donnapop

(Di giovedì 29 settembre 2022), in arteDel, è una giovane attrice siciliana. L’abbiamo vista in diverse fiction di successo al fianco die Massimiliano; inoltre è stata anche una ex vippona di Alfonso Signorini, partecipando all’edizione 5 del GF Vip. Leggi anche: Jeffrey Dahmer, chi è il serial killer?la:...