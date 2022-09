Ron, la musica salva sempre anche dal Covid e da... Sanremo (Di giovedì 29 settembre 2022) Dall’amore dei suoi genitori, nato durante la seconda Guerra mondiale, quando il papà si era nascosto nella cantina di lei, che lo salvò innamorandosene, al bullismo subito da bambino, fino a qualche... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 settembre 2022) Dall’amore dei suoi genitori, nato durante la seconda Guerra mondiale, quando il papà si era nascosto nella cantina di lei, che lo salvò innamorandosene, al bullismo subito da bambino, fino a qualche...

CorriereQ : Ron: “Sono un figlio”, esce il 30 settembre il nuovo album di inediti di uno dei grandi protagonisti della nostra c… - solospettacolo : Nuovo album per Ron, 'la musica mi salva sempre' - SMSNEWSOFFICIAL : “Sono un figlio” è il nuovo album di inediti di RON, in uscita il 30 settembre: “La musica è la vita che scelgo ogn… - patties_ron : RT @Dida_ti: Dove c'è musica non può esserci nulla di cattivo. Miguel de Cervantes #29settembre ???? #goodmorning ? #Buongiorno #bonjou… - Alex_Bruzzi1975 : RT @roncellamare: Ieri bellissima serata di musica e parole nella splendida città di Locarno ?? Grazie #cityofguitars e grazie a tutti voi p… -