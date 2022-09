Roma, una 14enne al primo impiego: faceva coppia con l’amica per svaligiare gli appartamenti (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma. Si aggiravano loschi e circospetti nei pressi di alcuni condomini della zona. Stavano facendo il loro ”sopralluogo” prima di mettere a segno il colpo. Volevano assicurarsi che nell’appartamento preso di mira non ci fosse nessuno. Ma non erano, purtroppo per loro, gli unici a monitorare la zona. Nei pressi c’erano anche i carabinieri che pattugliavano la zona. Due ragazze, tra cui una minorenne, hanno tentato di sabotare la porta d’ingresso di un appartamento, ma senza successo. Furto sventato nel pomeriggio di ieri Nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno bloccato una 27enne e una 14enne, entrambe senza fissa dimora, che erano state notate aggirarsi con fare sospetto nei pressi di alcuni condomini. Il pedinamento dei carabinieri I militari, insospettiti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022). Si aggiravano loschi e circospetti nei pressi di alcuni condomini della zona. Stavano facendo il loro ”sopralluogo” prima di mettere a segno il colpo. Volevano assicurarsi che nell’appartamento preso di mira non ci fosse nessuno. Ma non erano, purtroppo per loro, gli unici a monitorare la zona. Nei pressi c’erano anche i carabinieri che pattugliavano la zona. Due ragazze, tra cui una minorenne, hanno tentato di sabotare la porta d’ingresso di un appartamento, ma senza successo. Furto sventato nel pomeriggio di ieri Nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 settembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCentro hanno bloccato una 27enne e una, entrambe senza fissa dimora, che erano state notate aggirarsi con fare sospetto nei pressi di alcuni condomini. Il pedinamento dei carabinieri I militari, insospettiti ...

