Roma, tournée in Giappone durante Qatar 2022 (Di giovedì 29 settembre 2022) La Roma ha annunciato la propria partecipazione alla seconda edizione della EUROJAPAN CUP. Il club giallorosso decollerà alla volta del Giappone il 22 novembre, dove atterrerà il giorno dopo, per affrontare il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25 novembre, mentre il 28 novembre la squadra sarà impegnata con lo Yokohama F. Marinos al Japan L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 settembre 2022) Laha annunciato la propria partecipazione alla seconda edizione della EUROJAPAN CUP. Il club giallorosso decollerà alla volta delil 22 novembre, dove atterrerà il giorno dopo, per affrontare il Nagoya Grampus al Toyota Stadium il 25 novembre, mentre il 28 novembre la squadra sarà impegnata con lo Yokohama F. Marinos al Japan L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : La #Roma vara la tournée in #Giappone durante i Mondiali di Qatar 2022: due sfide per i giallorossi… - romanewseu : La Roma vola in Giappone a novembre per una tournée. Il commento di Mourinho (COMUNICATO) ??… - wordsandmore1 : #28settembre oltre #Amici22 #NordStream2 #cinerocco #Chiara #Davide #Giale tempo per #uominiedonne #inattesadi… - wordsandmore1 : #26settembre oltre #Elezionipolitiche2022 #exitpoll #maratonamentana #Lega #DiMaio #Letta #Parlamento #Salvini temp… - ciccia61 : RT @ilRomanistaweb: ???? VIDEO - #Wijnaldum: 'Eccoci, un altro allenamento di recupero' Il centrocampista olandese continua la strada verso i… -

Il Rugby Gubbio vola a Malta Da venerdì 23 fino al momento di risalire sull'aereo per Roma lunedì 26 settembre infatti la formazione rossoblù ha mandato in archivio una tournée sicuramente da ricordare. Sabato 24 settembre, a ... Omar Pedrini operato di nuovo al cuore . L'ex Timoria: "Sereno nonostante il dolore " ... aveva detto dal palco dell'ultimo live a Milano venerdì 23 settembre, chiudendo la sua tournée ... Dieci anni dopo, nel 2014, ebbe un malore al termine di un concerto a Roma . Svenuto nel backstage, ... Siamo la Roma Da venerdì 23 fino al momento di risalire sull'aereo perlunedì 26 settembre infatti la formazione rossoblù ha mandato in archivio unasicuramente da ricordare. Sabato 24 settembre, a ...... aveva detto dal palco dell'ultimo live a Milano venerdì 23 settembre, chiudendo la sua... Dieci anni dopo, nel 2014, ebbe un malore al termine di un concerto a. Svenuto nel backstage, ... Wijnaldum in Giappone: la Roma ora ci spera