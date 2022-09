Roma-Sparta Praga oggi, orario Champions League calcio femminile: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni (Di giovedì 29 settembre 2022) Quest’oggi, giovedì 29 settembre, la Roma affronterà al Tre Fontane lo Sparta Praga: in palio ci sarà la qualificazione alla fase a gironi della Champions League Women 2022-2023. Per raggiungere l’obiettivo (ricordiamo che per le giallorosse si tratta della prima partecipazione di sempre in questa competizione), la squadra italiana dovrà difendere il 2-1 conquistato in trasferta all’andata. Guarda Roma-Sparta Praga su DAZN Il match tra Roma e Sparta Praga valevole come ritorno dei preliminari della Champions League Women 2022-2023 inizierà oggi alle ore 14.30. L’incontro si potrà vedere su DAZN e sugli account social di Twitter, ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Quest’, giovedì 29 settembre, laaffronterà al Tre Fontane lo: in palio ci sarà la qualificazione alla fase a gironi dellaWomen 2022-2023. Per raggiungere l’obiettivo (ricordiamo che per le giallorosse si tratta della prima partecipazione di sempre in questa competizione), la squadra italiana dovrà difendere il 2-1 conquistato in trasferta all’andata. Guardasu DAZN Il match travalevole come ritorno dei preliminari dellaWomen 2022-2023 inizieràalle ore 14.30. L’incontro si potrà vedere su DAZN e sugli account social di Twitter, ...

