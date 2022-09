Roma - Sparta Praga 4 - 1: le Women giallorosse volano ai gironi di Champions (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma - Missione compita per la Roma Women di Alessandro Spugna, che bissa il successo ottenuto in Repubblica Ceca (1 - 2) nel match di andata dei preliminari di Champions League superando per 4 - 1 lo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 settembre 2022)- Missione compita per ladi Alessandro Spugna, che bissa il successo ottenuto in Repubblica Ceca (1 - 2) nel match di andata dei preliminari diLeague superando per 4 - 1 lo ...

