Roma, Sky: “I Giallorossi andranno in tournèe durante la sosta Mondiale” (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma Mondiale- La Roma si sta allenando intensamente a Trigoria, in vista del big match di sabato: contro l’Inter alle ore 18:00. La Roma sta lavorando intensamente a Trigoria, dopo il ritorno dalle nazionali dei giocatori di Mourinho. durante la notte, è tornato dall’Argentina, Paulo Dybala dopo essere andato in panchina nella gara contro la Jamaica. L’ex Juventus, dovrebbe partire titolare, nel grande match di sabato contro l’Inter. La Roma sarà attesa da una tourneé in Giappone nelle prime settimane di pausa dal campionato, per il Mondiale in Qatar. Gli uomini di Mourinho scenderanno in campo nella terra del Sol Levante dal 22 al 29 Novembre, per partecipare all’EuroJapan Cup. L’annuncio è arrivato dai canali social della società giallorossa, che dovrà fare a meno ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 29 settembre 2022)- Lasi sta allenando intensamente a Trigoria, in vista del big match di sabato: contro l’Inter alle ore 18:00. Lasta lavorando intensamente a Trigoria, dopo il ritorno dalle nazionali dei giocatori di Mourinho.la notte, è tornato dall’Argentina, Paulo Dybala dopo essere andato in panchina nella gara contro la Jamaica. L’ex Juventus, dovrebbe partire titolare, nel grande match di sabato contro l’Inter. Lasarà attesa da una tourneé in Giappone nelle prime settimane di pausa dal campionato, per ilin Qatar. Gli uomini di Mourinho scenderanno in campo nella terra del Sol Levante dal 22 al 29 Novembre, per partecipare all’EuroJapan Cup. L’annuncio è arrivato dai canali social della società giallorossa, che dovrà fare a meno ...

SkyTG24 : Frosinone, sospeso reddito di cittadinanza a 10 pusher e usurai - SkyTG24 : Interazioni, Festival di arti contemporanee a Roma: programma e ospiti dell'edizione 2022 - teladoiotokyo : Inter-Roma: domani test decisivo per Dybala (Sky Sport): Sabato alle 18 l?AS Roma sarà impegnata al Meazza contro l… - zazoomblog : “Romulus 2” su Sky: la serie epica di Matteo Rovere rilancia i combattimenti per Roma - #“Romulus #serie #epica… - sportli26181512 : Roma, tournée in Giappone dal 22 al 29 novembre: due amichevoli in programma: I giallorossi hanno annunciato la lor… -