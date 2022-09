Roma, incidente sulla Nomentana: auto contro scooter, morto il motociclista (Di giovedì 29 settembre 2022) incidente mortale ieri sera in via Nomentana, nei pressi di Villa Torlonia a Roma. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono state una Toyota Yaris di colore verde e uno scooter,... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 settembre 2022)mortale ieri sera in via, nei pressi di Villa Torlonia a. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono state una Toyota Yaris di colore verde e uno,...

romamobilita : #Roma #viabilità Forti ripercussioni per incidente su lungotevere Gianicolense, code tra lungotevere Prati e piazza dei Tribunali - occhio_notizie : Incidente per #EnricaBonaccorti: “Non mi ha menata nessuno, sono caduta dalle scale”. Si è sottoposta ad un'operazi… - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via della Lungara in direzione lungotevere ?????? ripercussioni con coda nelle zone limitrofe #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ???#Roma #incidente - Via Merulana ?????? possibili rallentamenti tra Via Labicana e Largo Leopardi direzione Basilic… - infoitinterno : Roma, incidente sulla Nomentana: auto contro scooter, morto il motociclista -