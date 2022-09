Roma – Il censimento permanente della popolazione si rinnova: 135 rilevatori impegnati nell’indagine (Di giovedì 29 settembre 2022) Da domani e fino al 22 dicembre riprendono anche a Roma le operazioni legate al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, attraverso il quale l’Istat rileva annualmente le principali caratteristiche e le condizioni socio-economiche degli italiani. A differenza di quelli svolti fino al 2011, il censimento permanente coinvolge di volta in volta solo un campione rappresentativo della popolazione, estratto dai registri Istat, garantendo così un forte contenimento dei costi e una riduzione del disturbo ai cittadini. Roma Capitale, che partecipa alla rilevazione ogni anno, si avvale per l’edizione 2022 di 135 rilevatori (impegnati in due distinte indagini, “areale” e “da ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) Da domani e fino al 22 dicembre riprendono anche ale operazioni legate ale delle abitazioni, attraverso il quale l’Istat rileva annualmente le principali caratteristiche e le condizioni socio-economiche degli italiani. A differenza di quelli svolti fino al 2011, ilcoinvolge di volta in volta solo un campione rappresentativo, estratto dai registri Istat, garantendo così un forte contenimento dei costi e una riduzione del disturbo ai cittadini.Capitale, che partecipa alla rilevazione ogni anno, si avvale per l’edizione 2022 di 135in due distinte indagini, “areale” e “da ...

