Roma, Dybala rientra a Trigoria: domani seduta decisiva per l’Inter (Di giovedì 29 settembre 2022) Paulo Dybala è rientrato a Roma. Dopo la convocazione in nazionale argentina, che ha tenuto mister Mourinho col fiato sospeso, la Joya è sbarcata questa mattina nella Capitale a due giorni dal big match contro l’Inter a San Siro in programma sabato 2 ottobre alle 18. Primo allenamento individuale, domani il test decisivo per valutare se sabato sarà della partita o meno. Scaloni ha preferito non rischiarlo, Mourinho valuterà se schierarlo dall’inizio o a partita in corso. In caso di forfait o di inizio dalla panchina dell’ex Juve, il tecnico della Roma opterà per Lorenzo Pellegrini in posizione più avanzata con Matic e Cristante, chiamato agli straordinari dopo 180? con l’Italia, come coppia in mediana. Sicuri del posto Zaniolo e Abraham. In difesa spazio al solito trio Mancini, ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Pauloto a. Dopo la convocazione in nazionale argentina, che ha tenuto mister Mourinho col fiato sospeso, la Joya è sbarcata questa mattina nella Capitale a due giorni dal big match controa San Siro in programma sabato 2 ottobre alle 18. Primo allenamento individuale,il test decisivo per valutare se sabato sarà della partita o meno. Scaloni ha preferito non rischiarlo, Mourinho valuterà se schierarlo dall’inizio o a partita in corso. In caso di forfait o di inizio dalla panchina dell’ex Juve, il tecnico dellaopterà per Lorenzo Pellegrini in posizione più avanzata con Matic e Cristante, chiamato agli straordinari dopo 180? con l’Italia, come coppia in mediana. Sicuri del posto Zaniolo e Abraham. In difesa spazio al solito trio Mancini, ...

