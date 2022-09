Roma, casa ‘stupefacente’: ruba la corrente per mantenere la sua piantagione di marijuana (Di giovedì 29 settembre 2022) La camera da letto, la cucina, il salone e poi una stanza ‘stupefacente’, dove aveva deciso di coltivare la marijuana. E mettere su una vera e propria piantagione, con 40 piante dell’altezza compresa tra i 90 e i 150 cm. Questo è quello che hanno scoperto in un’abitazione, che dall’esterno poteva sembrare come tante, i Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta, proprio in quella zona della Capitale. Cosa è stato trovato in casa I militari, oltre alla piantagione di marijuana, in casa hanno trovato materiale utile alla coltivazione della sostanza, 300 grammi di marijuana e 95 grammi di hashish. Poi, come se non bastasse, con l’aiuto dei tecnici della ACEA, hanno constatato che l’uomo, un 46enne italiano, si era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica per alimentare le attrezzature, che sarebbero servire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022) La camera da letto, la cucina, il salone e poi una stanza, dove aveva deciso di coltivare la marijuana. E mettere su una vera e propria piantagione, con 40 piante dell’altezza compresa tra i 90 e i 150 cm. Questo è quello che hanno scoperto in un’abitazione, che dall’esterno poteva sembrare come tante, i Carabinieri della StazionePrima Porta, proprio in quella zona della Capitale. Cosa è stato trovato inI militari, oltre alla piantagione di marijuana, inhanno trovato materiale utile alla coltivazione della sostanza, 300 grammi di marijuana e 95 grammi di hashish. Poi, come se non bastasse, con l’aiuto dei tecnici della ACEA, hanno constatato che l’uomo, un 46enne italiano, si era allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica per alimentare le attrezzature, che sarebbero servire ...

