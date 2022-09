Roger Vivier | inno all' artigianalità italiana da preservare - Moda - quotidiano net

G_IDLEITALIA : [INFO] #MIYEON è stata invitata dal brand francese Roger Vivier a partecipare alla Paris Fashion Week! L'evento s… -

A Parigi la presentazione della collezione di scarpe e borse per la primavera - estate 2023 del direttore creativo Gherardo ...Il 'dandy discreto', come ama definirsi, torna così in scena dopo il suo percorso daed una decina di anni d'assenza. Non si fatica a descrivere il suo come un ritorno in grande, grazie ... Roger Vivier, inno all'artigianalità italiana (da preservare)