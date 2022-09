Ritorno alla Juventus, Conte tuona: “Mancanza di rispetto!” (Di giovedì 29 settembre 2022) Nelle ultime settimane si stanno diffondendo alcuni rumors che vedrebbero il futuro di Antonio Conte lontano dal Tottenham e un possibile approdo alla Juventus. L’attuale tecnico degli Spurs ha un contratto che lo lega al club fino al 2023 e, al momento, pare che non abbia ancora deciso se prolungarlo o meno. Ed ecco che, voci di un possibile suo Ritorno in Italia, stanno prendendo piede e, se così dovesse essere, il club indiziato principale sarebbe proprio la Juventus, club con cui ha già avuto un’ esperienza, anche di vittoria. Conte Tottenham Juventus Al riguardo però, il tecnico nativo di Lecce ha fatto chiarezza, rispondendo ad una domanda di un giornalista. Queste le sue parole: “Con questa domanda si manca di rispetto all’attuale tecnico della ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 settembre 2022) Nelle ultime settimane si stanno diffondendo alcuni rumors che vedrebbero il futuro di Antoniolontano dal Tottenham e un possibile approdo. L’attuale tecnico degli Spurs ha un contratto che lo lega al club fino al 2023 e, al momento, pare che non abbia ancora deciso se prolungarlo o meno. Ed ecco che, voci di un possibile suoin Italia, stanno prendendo piede e, se così dovesse essere, il club indiziato principale sarebbe proprio la, club con cui ha già avuto un’ esperienza, anche di vittoria.TottenhamAl riguardo però, il tecnico nativo di Lecce ha fatto chiarezza, rispondendo ad una domanda di un giornalista. Queste le sue parole: “Con questa domanda si manca di rispetto all’attuale tecnico della ...

