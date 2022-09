Ritorno al passato per la serie di High School Musical | i dettagli

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il franchise diè nato nel 2006 con l’omonimo film che diede notorietà a Zac Efron. Da quel momento in poi, il successo del titolo non si è più fermato. Nel 2019, il produttore Tim Federle ha deciso di lanciare unatv ispirata al progetto. Ad oggi, sono state distribuite ben 31 puntate. Come i fan già sapranno, a breve, arriverà anche la quarta stagione. Le sorprese, però, non riguarderanno solo la trama. Infatti, farannoalcuni volti del. Abbonati subito a Disney+ per non perdere le nuove puntate di: The: la. Disdici quando vuoi! Latv di...