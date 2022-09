Rinnovo Meret: novità sulla durata del contratto, l’aggiornamento (Di giovedì 29 settembre 2022) Nella giornata di oggi c’è stato il blitz del procuratore Federico Pastorello a Castel Volturno per trovare una quadra per il Rinnovo contrattuale di Alex Meret. Il contratto dell’ex SPAL scade il prossimo giugno e l’intenzione del club azzurro è quella di blindarlo dopo le numerosi voci di addio di quest’estate. Un accordo che, a detta di diverse fonti, è soltanto da formalizzare, motivo per cui c’è stata la visita del suo agente al Konami Center. A fare un ulteriore aggiornamento sulla notizia lanciata nelle scorse ore, è stato il giornalista Gianluca Di Marzio che sul suo sito scrive: “La nuova intesa tra Meret e il Napoli prevede un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione di Rinnovo per un’ulteriore stagione. Dopo un ottimo inizio di stagione da ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 settembre 2022) Nella giornata di oggi c’è stato il blitz del procuratore Federico Pastorello a Castel Volturno per trovare una quadra per ilcontrattuale di Alex. Ildell’ex SPAL scade il prossimo giugno e l’intenzione del club azzurro è quella di blindarlo dopo le numerosi voci di addio di quest’estate. Un accordo che, a detta di diverse fonti, è soltanto da formalizzare, motivo per cui c’è stata la visita del suo agente al Konami Center. A fare un ulteriore aggiornamentonotizia lanciata nelle scorse ore, è stato il giornalista Gianluca Di Marzio che sul suo sito scrive: “La nuova intesa trae il Napoli prevede unfino al 30 giugno 2024, con opzione diper un’ulteriore stagione. Dopo un ottimo inizio di stagione da ...

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Accordo di massima per il rinnovo di #Meret: i dettagli - 1926_cri : RT @Napoli_Report: Raggiunto l'accordo di massima tra #Napoli e #Meret per il rinnovo: contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno… - oikos_ange : RT @Napoli_Report: Raggiunto l'accordo di massima tra #Napoli e #Meret per il rinnovo: contratto fino al 2024 con opzione per un altro anno… - 1926_cri : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @sscnapoli | Accordo di massima per il rinnovo di #Meret: i dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, accordo di massima per il rinnovo di Meret: i dettagli -