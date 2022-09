Riforme, Guzzetta: "Presidenzialismo? Dire che Italia è inadatta è sfiducia in nostra democrazia" (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Bisogna distinguere una contrarietà di merito ed una obiezione di ordine giuridico al Presidenzialismo. Le obiezioni di merito ovviamente sono pienamente legittime, quelle di diritto mi sembrano nella maggior parte dei casi meno convincenti, soprattutto quelle di chi sostiene che l'Italia non sarebbe adatta ad un sistema che vige e fa funzionare bene altre democrazie come quella francese". Giovanni Guzzetta, costituzionalista e ordinario di Diritto pubblico all'Università degli studi di Roma Tor Vergata, interviene con l'Adnkronos sulla necessità per l'Italia di una riforma presidenziale per garantire ai governi una maggiore stabilità ed aggiunge: "Questo atteggiamento di considerare l'Italia inadatta tradisce una profonda sfiducia nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "Bisogna distinguere una contrarietà di merito ed una obiezione di ordine giuridico al. Le obiezioni di merito ovviamente sono pienamente legittime, quelle di diritto mi sembrano nella maggior parte dei casi meno convincenti, soprattutto quelle di chi sostiene che l'non sarebbe adatta ad un sistema che vige e fa funzionare bene altre democrazie come quella francese". Giovanni, costituzionalista e ordinario di Diritto pubblico all'Università degli studi di Roma Tor Vergata, interviene con l'Adnkronos sulla necessità per l'di una riforma presidenziale per garantire ai governi una maggiore stabilità ed aggiunge: "Questo atteggiamento di considerare l'tradisce una profondanella ...

