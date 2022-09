Riforma Pensioni 2023, ultime novità dai lavoratori: le richieste al Governo Meloni (Di giovedì 29 settembre 2022) Due giorni fa abbiamo fatto il punto su cosa succederà alla Riforma delle Pensioni, in particolare a quota 41 e quota 102, con l’insediamento del nuovo Governo targato Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, e sono molti i commenti arrivati al nostro articolo, in cui i lavoratori esprimono i propri dubbi, le proprie richieste e le proprie opinioni a proposito. Oggi diamo spazio alla loro voce, riportando le analisi più significative che ci sono giunte in questi giorni. Riforma Pensioni ultime news: poco tempo per la prossima legge di bilancio Il primo lettore, Stefano, solleva subito il punto delle tempistiche molto ristrette per fare una nuova Riforma delle Pensioni che sia inserita in Legge di ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 29 settembre 2022) Due giorni fa abbiamo fatto il punto su cosa succederà alladelle, in particolare a quota 41 e quota 102, con l’insediamento del nuovotargato Giorgiae Fratelli d’Italia, e sono molti i commenti arrivati al nostro articolo, in cui iesprimono i propri dubbi, le propriee le proprie opinioni a proposito. Oggi diamo spazio alla loro voce, riportando le analisi più significative che ci sono giunte in questi giorni.news: poco tempo per la prossima legge di bilancio Il primo lettore, Stefano, solleva subito il punto delle tempistiche molto ristrette per fare una nuovadelleche sia inserita in Legge di ...

