(Di giovedì 29 settembre 2022) Ci sono tanti tennisti che appaiono e scompaiono anche a intermittenza. Come sottolinea Roger Federer, la continuità è il risultato di cui va più fiero, soprattutto per un talento tennistico così puro ...

COLPO DJOKOVIC Sulle ali di quel successo,entrò nella storia del suo paese come il primo sudcoreano a superare il quarto turno di uno Slam infilando agli Australian Open 2018 Medvedev, Sasha ...Di fatto,non ha mai messo piede in campo nel 2021 e nella pausa forzata i pochi post condivisi sui social facevano presagire tutt'altro che un incombente rientro. Poco rassicuranti anche le ... Riecco Chung, il re Next Gen 2017: per imitare Djokovic s'è rotto la schiena… Il sudcoreano torna a competere dopo due anni di stop, il primo match in casa al fianco del connazionale Kwon nel torneo di doppio ma quanto è stata dura rientrare ...