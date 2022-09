Ridurre le bollette | a Gandino il lancio della comunità energetica rinnovabile

(Di giovedì 29 settembre 2022). Una grande novità introdotta dalle recenti disposizioni legislative, ma anche un’opportunità da cogliere per imprese e famiglie. È in programma giovedì 29 settembre 2022 alle 20.30 nell’AuditoriumBiblioteca Comunale di(piazza Vittorio Veneto, 9) l’incontro di presentazionecui lavora l’Amministrazione Comunale locale, dopo l’approvazione a maggioranza di specifico mandato da parte del Consiglio Comunale. “Si tratta di un tema centrale del nostro programma – sottolinea Aldo Bernardi, assessore a lavori pubblici ed energie a– e l’attuale contesto nazionale ed internazionale rende di estrema attualità il tema legato all’energia. Presenteremo una modalità condivisa che riteniamo possa ...

MarcoTognini : RT @TCommodity: Ricalcando l’esempio di Londra e Parigi, ora anche Berlino vara un maxi piano (da 200 mld ??) per ridurre l’impatto del caro… - Alberto93383706 : RT @Quetzal11054609: Con i prossimi folli aumenti delle bollette di #gas ed #energia capirete finalmente che #Draghi è un killer inviato da… - _fiorucci : RT @Quetzal11054609: Con i prossimi folli aumenti delle bollette di #gas ed #energia capirete finalmente che #Draghi è un killer inviato da… - Quetzal11054609 : Con i prossimi folli aumenti delle bollette di #gas ed #energia capirete finalmente che #Draghi è un killer inviato… - meribia51 : RT @TCommodity: Ricalcando l’esempio di Londra e Parigi, ora anche Berlino vara un maxi piano (da 200 mld ??) per ridurre l’impatto del caro… -

Finora, sulle, si e' visto decisamente poco rispetto a quello che ci si sarebbe aspettato ... Bisognail piu' possibile il margine di manovra di coloro che si stanno arricchendo in ......è fondamentale quando le persone della regione UNECE calcolano il costo dell'aumento delle... Se l'energia sostenibile potrebbe effettivamenteil consumo di carbonio, rimane il dubbio ...Con il decreto Aiuti bis, il governo Draghi ha alzato il tetto d'esenzione dei fringe benefit aziendali per il 2022. Tutte le regole per aziende e lavoratori ...Stefano Besseghini, presidente dell’Arera, l’Autorità dell’energia, parla senza mezzi termini di una variazione «estremamente rilevante». Cosa questo ...