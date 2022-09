"Resistere alla Meloni? Lui...". Sgarbi asfalta Saviano in un minuto (Di giovedì 29 settembre 2022) Senza nominarli, eccetto uno, Vittorio Sgarbi se la prende con quei vip che hanno invocato la resistenza contro un governo di centrodestra. Prima tra tutte la cantante Francesca Michielin, poi Roberto Saviano. Lo scrittore con un tweet ha fatto sapere: "Leggo #Saviano in tendenza perché gli elettori di Meloni mi 'invitano' a lasciare il Paese", annuncia l'autore di Gomorra. Che poi perde le staffe: "Questi sono avvertimenti. Questa è l'Italia che ci aspetta. Stanno già stilando una prima lista nera di nemici della patria, alla faccia di chi diceva che il Fascismo è un'altra cosa". Sotto il post ecco apparire l'immagine su sfondo nero, con la scritta "Resistere". Peccato però che sia stato proprio Saviano mesi prima a spiegare di voler lasciare il Paese. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Senza nominarli, eccetto uno, Vittoriose la prende con quei vip che hanno invocato la resistenza contro un governo di centrodestra. Prima tra tutte la cantante Francesca Michielin, poi Roberto. Lo scrittore con un tweet ha fatto sapere: "Leggo #in tendenza perché gli elettori dimi 'invitano' a lasciare il Paese", annuncia l'autore di Gomorra. Che poi perde le staffe: "Questi sono avvertimenti. Questa è l'Italia che ci aspetta. Stanno già stilando una prima lista nera di nemici della patria,faccia di chi diceva che il Fascismo è un'altra cosa". Sotto il post ecco apparire l'immagine su sfondo nero, con la scritta "". Peccato però che sia stato propriomesi prima a spiegare di voler lasciare il Paese. In ...

ROOM_XXIII : @thezurbi A me hanno ripetuto così tanto di resistere a bestemmioni, insulti e stipendi rallentati, che alla fine mi sono licenziato?? - MValzani : @EnricoLetta Signorina Paola tolga quell'adesivo con la parola resistere, resistere a cosa? Alla vostra stupidita'… - lakakadonkey : RT @MarcoYera: Questi ormai viaggiano ad una velocità doppia rispetto alla nostra, la vedo dura restare in scia nei prossimi anni. Una prop… - gabibbiano : RT @MarcoYera: Questi ormai viaggiano ad una velocità doppia rispetto alla nostra, la vedo dura restare in scia nei prossimi anni. Una prop… -