sportli26181512 : #Renica vuole denunciare #Cassano: la bufera finisce in tribunale!: L'ex libero del Napoli replica duramente alle p… -

Sportevai.it

, infatti, faceva parte di quel gruppo che portò lo scudetto a Napoli. Sotto il Vesuvio dal 1985 al 1991, l'ex libero ha disputato 194 partite con la maglia del Napoli realizzando 17 reti e ......la pressione di chi non la pensa come lui' In tanti però danno ragione a Spalletti e: 'Non ... 'Purtroppo non tutti capiscono che ciuna rotazione. E criticano senza sapere nulla , e va beh'... Renica prende posizione su turnover spinto di Spalletti e scatena la bufera | Social Cassano, però, anziché incassare ha continuato a gettare benzina sul fuoco e parlando alla Bobo Tv su Twich ha ribadito il concetto rimanendo sulla sua posizione: "Qualche ex giocatore che non conosco ...Alessandro Renica, via social, ha voluto rispondere ad Antonio Cassano sulle dichiarazioni relative al primo scudetto vinto dal Napoli. L’ex attaccante del Bari in merito al primo scudetto vinto dal N ...