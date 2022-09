Regionali Lombardia, Moratti: "In campo con una rete civica, ma aspetto risposta dal centrodestra" | Fontana: "Con noi o contro di noi" (Di giovedì 29 settembre 2022) 'Con Fontana c'era un impegno a un passaggio di testimone a fine legislatura', ha detto la vice presidente della Regione. La replica: 'Mai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 29 settembre 2022) 'Conc'era un impegno a un passaggio di testimone a fine legislatura', ha detto la vice presidente della Regione. La replica: 'Mai ...

lorepregliasco : Tra l'altro nel 2018 in Lombardia e Lazio si votava anche per le Regionali, eppure sono due delle regioni in cui l'… - christianazione : Nel centrodestra inizia la resa dei conti. Le regionali in #Lombardia si annunciano frizzanti! Come… - bizcommunityit : Regionali Lombardia, Moratti: 'In campo con una rete civica, ma aspetto risposta dal centrodestra' | Fontana: 'Con… - bb91687509 : @Sandro_Russo74 Se litigano fra di loro non mi importa, quello che mi lascia allibita è che il csx non ipotizza nem… - curiosamen : RT @ALEKSAN27417214: @roseohara78 @giogio196969 E contemporaneamente vietano di bruciare legna per scaldarsi (leggi regionali Lombardia, Em… -