Real Madrid scatenato | doppio colpo di mercato dal Manchester City!

(Di giovedì 29 settembre 2022) Florentino Perez guarda già al futuro del. Secondo As, il patron dei Blancos, dopo aver ringiovanito la squadra con i vari acquisti di Vinicious, Rodrygo, Camavinga, Valverde, Militao e Tchoumeni, avrebbe messo nel mirino due colossi delCity: Erling Haaland e Joao Cancelo. Haaland Joao CanceloPer il terzino portoghese ex Juve e Inter, l’interesse risalirebbe a quando vestiva ancora la maglia del Valencia. In casaJoao Cancelo piace tanto e il costo del cartellino potrebbe essere alla portata vista l’età, non più giovanissima (29 anni), del calciatore. Potrebbe parlarsi di una cifra tra i 40 e i 50 milioni. Ancelotti sarebbe pronto a dargli in mano le chiavi della fascia sinistra, visto le richieste economiche di Mendy.Il terzino del City ...

(Di giovedì 29 settembre 2022) Florentino Perez guarda già al futuro del. Secondo As, il patron dei Blancos, dopo aver ringiovanito la squadra con i vari acquisti di Vinicious, Rodrygo, Camavinga, Valverde, Militao e Tchoumeni, avrebbe messo nel mirino due colossi delCity: Erling Haaland e Joao Cancelo. Haaland Joao CanceloPer il terzino portoghese ex Juve e Inter, l'interesse risalirebbe a quando vestiva ancora la maglia del Valencia. In casaJoao Cancelo piace tanto e il costo del cartellino potrebbe essere alla portata vista l'età, non più giovanissima (29 anni), del calciatore. Potrebbe parlarsi di una cifra tra i 40 e i 50 milioni. Ancelotti sarebbe pronto a dargli in mano le chiavi della fascia sinistra, visto le richieste economiche di Mendy.Il terzino del City ...

Marco Asensio Real Madrid. Interessate all'attaccante ci sarebbero anche diverse compagini di Premier League, mentre in Spagna avrebbe posato gli occhi su di lui anche il Barcellona. Il Real Madrid punta il doppio colpo dalla Premier League entro il 2024: Cancelo e Haaland nel mirino dei blancos