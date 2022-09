Real Madrid | dalla Spagna | Cancelo nel mirino per la prossima stagione

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 settembre 2022) Il calciomercato non si ferma mai: in particolare quello del, che ha a disposizione una potenza economica impressionante, abbinata ad un’elevata progettualità, che nel corso degli ultimi anni gli ha permesso di prendere giocatori come Eder Militao, Vinicius, Rodrygo, Camavinga e Tchouameni senza perdere in competitività. Giovani ma anche esperienza, come Rudiger, Alaba e, secondo As, dal prossimo anno anche Joao. Il quotidiano spagnolo riporta il forte interesse dei Blancos per il terzino ex Juventus ora al Manchester City, il cui prezzo, laestate, potrebbe aggirarsi su una cifra relativamente “bassa”, tra i 40 e i 50 milioni di euro, visto che nel 2023 compirà 29 anni. Un punto in favore diriguarda la sua duttilità e la sua classe, che gli permette di giocare ...