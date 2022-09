Raspadori rimpianto bianconero? La verità che nessuno vuole ammettere

(Di giovedì 29 settembre 2022) Uno degli obiettivi di mercato della Juventus,, è finito al Napoli; vediamo se l’attaccante azzurro, può definirsi un. Nell’ultima sessione di mercato, la Juventus ha operato in maniera decisamente importante; la società bianconera si è rinforzata in ogni reparto regalando ad Allegri una serie di rinforzi di assoluto livello. Fino a questo momento, tolti Bremer e Milik, gli altri nuovi innesti non hanno ancora mostrato a pieno il proprio valore (Pogba sta aspettando di recuperare dall’infortunio per essere un fattore determinante). La Juve ha bisogno di cambiare marcia per recuperare il terreno perso sia in campionato sia in Champions League e questa missione passa, inevitabilmente, dal rendimento dei nuovi arrivi. Uno degli obiettivi,, è finito al Napoli; possiamo definirlo un? ...

... il gol dinasce dalla pressione corale; l'azione spettacolare del raddoppio ricorda le giocate europee; le parate in serie di Donnarumma danno un senso nuovo di sicurezza. Se un...Purtroppo ilMondiale ce l'ho, non posso fare nulla, posso solo soffrire in silenzio. ... Al 27', Giacomosfrutta un errore dell'Ungheria in fase di costruzione, realizzando il suo ... Frattesi, Raspadori e Scamacca: quanto Sassuolo in questa Italia Daniele De Rossi, collaboratore tecnico di Roberto Mancini, è stato ospite al Social Football Summit insieme all'allenatore della Nazionale. Queste le sue parole: "La tecnologia cominciava ad essere p ...Con cinque reti in quindici presenze in Nazionale, l’attaccante del Napoli è tra gli Under 23 che hanno segnato di più in minor tempo ...