gazzettaGranata : Corriere Torino: “Stress test con Kvara, Raspadori e Simeone” #TorinoFC #FVCG #SFT - sscalcionapoli1 : Tuttosport – Napoli, Simeone è più adatto di Raspadori per contrastare la difesa del Torino - Fantacalcio : Napoli, Raspadori o Simeone contro il Torino? Gli aggiornamenti - cn1926it : #Spalletti piccolo chimico: la missione del tecnico tra una sosta e l’altra – Il Mattino - CalcioNapoli24 : -

Le contestazioni di inizio estate ormai dimenticate, Giuntoli è stato bravissimo ad individuare due giocatori importanti come Kvara e Kim, per non parlare di. Quest'ultimo è stato ...A me piace il centravanti classico ,ha faticato abbastanza nel primo tempo a Milano: lo preferisco accanto ad un'altra punta.è anch'egli in un buon momento... ...La Gazzetta dello Sport – Raspadori o Simeone Spalletti ha già un favorito. Secondo il quotidiano, Spalletti avrebbe già in mente chi far esordire contro il Torino dal primo minuto tra Raspadori e ...Giovanni Simeone ha iniziato la su stagione nel modo migliore con la maglia del Napoli. Spalletti vuole dargli fiducia e sembra, infatti che sarebbe favorito su Giacomo Raspadori per partire dal primo ...