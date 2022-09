(Di giovedì 29 settembre 2022) L’Italia intera si è innamorata di Giacomino. Lo scrive il Corriere dello Sport, che riporta nell’edizione odierna le parole a 1Station Radio di Federica Cappelletti, ladi Paolo, l’eroe del Mundial del 1982. Contro l’Ungheria l’attaccante del Napoli ha realizzato un gol alla, ma è un paragone ricorrente con cui in realtàfa i conti già da un po’. Il Corriere dello Sport scrive: Ladell’indimenticato(a proposito: il 23 settembre, giorno di Italia-Inghilterra, l’eroe del Mundial avrebbe compiuto 66 anni) anziché gridare allo scandalo ieri ha evidenziato la. «Paolo ha rappresentato molto per il calcio italiano – le parole di Federica Cappelletti a Radio Punto Nuovo – mi auguro che ...

napolista : #Raspadori, la moglie di #Rossi lo incorona: «La somiglianza con #Pablito c’è» Il Corriere dello Sport riporta le… - 100x100Napoli : Moglie Paolo Rossi: “Già nei suoi ultimi mesi Paolo era curioso della crescita della Nazionale e di Raspadori. Rasp… - ilnapolionline : Federica, la moglie di Paolo Rossi: «Raspadori? In campo somiglia a Pablito» - -

... a Punto Nuovo Sport Show, è intervenuta Federica Cappelletti,di Paolo Rossi. 'Paolo ha rappresentato molto per il calcio italiano, mi auguro davvero chepossa raccogliere questa ......di Paolo Rossi, è stata intervistata da Radio Punto Nuovo e ha parlato anche della Nazionale: 'Paolo ha rappresentato molto per il calcio italiano, mi auguro davvero chepossa ...Marco Rossi, Ct dell'Ungheria, non ha dubbi. ll Napoli ha preso un calciatore "di cui sentiremo parlare a lungo" ...Il paragone che molti addetti ai lavori stanno facendo in questi giorni, però, è con un altro mito del pallone italiano, niente meno che Paolo Rossi.