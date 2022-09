"Quello di cui ho paura": Vladimir Luxuria spara contro la destra | Video (Di giovedì 29 settembre 2022) L'ultima della sinistra? "I diritti sono in discussione". Si pensi all'assurda campagna sull'aborto, con autorevoli osservatori pronti a sostenere che Fratelli d'Italia abbia messo nel mirino la legge 194. E non serve a nulla il fatto che da Giorgia Meloni in giù abbiano ripetuto decine di volte che no, la legge 194 non verrà toccata. Punto e stop. Già, la campagna è martellante: bisogna creare il panico, diffondere fake-news, dipingere il governo che sta per nascere come il peggiore possibile e immaginabile. Ed ecco che ad alimentare la narrazione contribuisce anche Vladimir Luxuria, il tutto a controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4 dove era ospite nella serata di martedì 28 settembre. "Per Quello che riguarda la legge contro l'omofobia io lancio un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) L'ultima della sinistra? "I diritti sono in discussione". Si pensi all'assurda campagna sull'aborto, con autorevoli osservatori pronti a sostenere che Fratelli d'Italia abbia messo nel mirino la legge 194. E non serve a nulla il fatto che da Giorgia Meloni in giù abbiano ripetuto decine di volte che no, la legge 194 non verrà toccata. Punto e stop. Già, la campagna è martellante: bisogna creare il panico, diffondere fake-news, dipingere il governo che sta per nascere come il peggiore possibile e immaginabile. Ed ecco che ad alimentare la narrazione contribuisce anche, il tutto acorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4 dove era ospite nella serata di martedì 28 settembre. "Perche riguarda la leggel'omofobia io lancio un ...

