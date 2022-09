Quanto si spende per una partita di Serie A? Juventus la più costosa | Milan e Napoli tra le meno care

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 settembre 2022) Uno studio condotto da Time2play ha svelato qual è il costo medio per vedere ciascuna delle 20 squadre dellaA dallo stadio. L’indagine ha preso come riferimento il costo degli abbonamenti più economici, dividendoli per le partite per ciascuna squadra e aggiungendo i parcheggi nei pressi dello stadio e qualcosa da mangiare, come un trancio di pizza, un panino o un cornetto. Ne è uscito che la squadra più gara da andare a vedere allo stadio è lacon 34,21 euro di media, con anche Roma e Lazio sopra i 30 euro. Tra le formazioni più “economiche” sono, rispettivamente con 24,47 e 23.27 euro, mentre la più economica in assoluto è il Sassuolo, con 21,48 euro di spesa media acasalinga. SportFace.