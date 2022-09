Quanto aumentano da ottobre le bollette: rincari fino a 317 euro al mese a famiglia (Di giovedì 29 settembre 2022) Da ottobre le bollette del gas per chi è in maggior tutela saranno mensili e calcolate sui prezzi del mercato all’ingrosso italiano. I prezzi potrebbero aumentare fino al 120% arrivando a sfiorare, per la famiglia tipo, i 317 euro al mese. Cosa sapere Leggi su corriere (Di giovedì 29 settembre 2022) Daledel gas per chi è in maggior tutela saranno mensili e calcolate sui prezzi del mercato all’ingrosso italiano. I prezzi potrebbero aumentareal 120% arrivando a sfiorare, per latipo, i 317al. Cosa sapere

