Putin, popolarità al 77% nonostante la mobilitazione. Ma è il secondo calo più forte nei suoi 20 anni al Cremlino (Di giovedì 29 settembre 2022) Resta altissima, ma è in calo di sei punti rispetto a settembre. E per Vladimir Putin si tratta del secondo balzo negativo più significativo della sua popolarità nei suoi oltre vent’anni al Cremlino. A registrarlo è il centro di statistiche indipendente Levada, bollato come ‘agente straniero’ dalle autorità di Mosca, che in un sondaggio rileva l’indice di gradimento della popolazione rispetto al presidente: a settembre si mantiene al 77%, ma con un calo di sei punti rispetto al mese precedente (erano l’83 per cento rimasto quasi invariato dall’inizio della guerra). A incidere è stata la mobilitazione parziale voluta dal Cremlino, che sta spingendo decine di migliaia di cittadini russi a lasciare il Paese per evitare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Resta altissima, ma è indi sei punti rispetto a settembre. E per Vladimirsi tratta delbalzo negativo più significativo della suaneioltre vent’al. A registrarlo è il centro di statistiche indipendente Levada, bollato come ‘agente straniero’ dalle autorità di Mosca, che in un sondaggio rileva l’indice di gradimento della popolazione rispetto al presidente: a settembre si mantiene al 77%, ma con undi sei punti rispetto al mese precedente (erano l’83 per cento rimasto quasi invariato dall’inizio della guerra). A incidere è stata laparziale voluta dal, che sta spingendo decine di migliaia di cittadini russi a lasciare il Paese per evitare il ...

Nick_Italy_ : @gloquenzi @ale_dibattista Ho vissuto in Russia e mi ci sono sposato. La popolarità di Putin era fuori discussione… - claudiosavonaIT : @DeepFakeJoke @GiovaQuez così daresti alla popolazione russa un nemico reale, ed è ciò che attualmente manca è semp… - ErreMiceli : @Enrico26659481 Hai ragione, Benedé. La verità è che stanno correndo tutti ad arruolarsi, l’entusiasmo a Mosca è a… - MadamaL41898457 : RT @ignaziocorrao: Nel frattempo, a #SanPietroburgo, la polizia ha bloccato Sadovaya Street per fermare la marcia di protesta in corso cont… - GreenAssam : RT @ignaziocorrao: Nel frattempo, a #SanPietroburgo, la polizia ha bloccato Sadovaya Street per fermare la marcia di protesta in corso cont… -

Anna Politkovskaja, uno sguardo sul presente A voler essere precisi, la guerra in Cecenia non sarebbe cominciata se l'ancor poco conosciuto tenente - colonnello Putin non avesse avuto bisogno di ampliare la sua quota di popolarità in vista ... Guerra ucraina: i referendum del Putin 'raccoglitore di terre russe' Questi sviluppi probabilmente aumenteranno gli indici di popolarità di Putin , consolideranno la sua reputazione di leadership all'interno della classe della nomenklatura russa, metteranno a tacere ... L'Indro A voler essere precisi, la guerra in Cecenia non sarebbe cominciata se l'ancor poco conosciuto tenente - colonnellonon avesse avuto bisogno di ampliare la sua quota diin vista ...Questi sviluppi probabilmente aumenteranno gli indici didi, consolideranno la sua reputazione di leadership all'interno della classe della nomenklatura russa, metteranno a tacere ... Perché Vladimir Putin ha ancora un ampio sostegno in Russia — L'Indro