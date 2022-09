Putin firmerà domani l'annessione dei quattro territori ucraini occupati (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo i referendum farsa dei giorni scorsi, il presidente Vladimir Putin firmerà domani, venerdì 30 settembre, i trattati di annessione alla Federazione Russa dei quattro territori ucraini occupati: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson. Dmitri Peskov, il portavoce del Cremlino, ha detto che Putin terrà un discorso al Cremlino alle 15 ora locale (le 14 in Italia). La scorsa settimana le autorità russe hanno iniziato a chiedere alle persone nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia se volessero unirsi alla Russia, nel tentativo di formalizzare l'annessione delle quattro aree. Mosca non controlla completamente tre delle quattro regioni, mentre la sua presa sulla ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo i referendum farsa dei giorni scorsi, il presidente Vladimir, venerdì 30 settembre, i trattati dialla Federazione Russa dei: Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson. Dmitri Peskov, il portavoce del Cremlino, ha detto cheterrà un discorso al Cremlino alle 15 ora locale (le 14 in Italia). La scorsa settimana le autorità russe hanno iniziato a chiedere alle persone nelle regioni di Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia se volessero unirsi alla Russia, nel tentativo di formalizzare l'dellearee. Mosca non controlla completamente tre delleregioni, mentre la sua presa sulla ...

