Putin e la guerra in Ucraina: 'Conflitti che sono la conseguenza del collasso dell'Unione sovietica' (Di giovedì 29 settembre 2022) Putin da un lato è nostalgico dell'Urss ma non perché Unione sovietica ma perché era di fatto l'impero russo. Il Presidente russo Vladimir Putin ritiene che i Conflitti nei Paesi che facevano parte ... Leggi su globalist (Di giovedì 29 settembre 2022)da un lato è nostalgico'Urss ma non perchéma perché era di fatto l'impero russo. Il Presidente russo Vladimirritiene che inei Paesi che facevano parte ...

