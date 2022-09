“Pugni e bastonate” | violenta aggressione all’inviato del programma

(Di giovedì 29 settembre 2022) L’amato inviato delè stato vittima di una violentissima: cos’è esattamente successo durante il suo servizio. Uno spiacevolissimo episodio, quello accadutodel famosotv mentre era intento a svolgere il suo lavoro. Solito ad andare in giro per l’Italia per portare a galla coloro che non svolgono il loro lavoro correttamente, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

TeoVisma : @Supersonick_ @catty8323 @HikenNoFede2 Considerato che io sarei direttamente passato alle bastonate sulle dita e i… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « LA VIOLENTA AGGRESSIONE A MAX LAUDADIO E ALLA SUA TROUPE, PUGNI E BASTONATE… - scuroscuroscuro : RT @zazoomblog: Max Laudadio all’ospedale: “Calci pugni e bastonate” a Striscia la Notizia violenta aggressione foto - #Laudadio #all’osped… - zazoomblog : Max Laudadio all’ospedale: “Calci pugni e bastonate” a Striscia la Notizia violenta aggressione foto - #Laudadio… - NotizieNews2 : Striscia la Notizia, aggrediti in maniera brutale: calci, pugni e bastonate, poi la corsa in ospedale… -

Presi a calci,, entrambi sono finiti all' : per l'inviato sette giorni di prognosi, mentre per l'operatore - a cui è andata peggio - naso rotto e venti giorni di prognosi. L'...Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda la violenta aggressione subita da Max Laudadio e uno dei suoi operatori, presi ala scorsa settimana durante la registrazione di un servizio a Varese. Entrambi sono finiti all'ospedale: per l'inviato sette giorni di prognosi, mentre per l'operatore " a cui è ...L'amato inviato del programma è stato vittima di una violentissima aggressione: cos'è esattamente successo durante il suo servizio.Hanno fatto irruzione armati e con il volto coperto rubando soldi, gratta e vinci e sigarette. Attimi di terrore per il commerciante lasciato ferito e sanguinante ...