Pronto soccorso ‘Melorio’ e miglioramento dell’offerta sanitaria | ecco l’incontro

(Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – La riapertura integrale dell’ospedale Melorio e futura programmazionedel territorio sono stati i temi al centro delche questa mattina il Sindaco Mirra, con l’assessore alla Sanità De Iasio e il presidente della Commissione Sanità Casino, ha tenuto con il Direttore Sanitario dell’Asl dott. Iodice e il Direttore del Distretto dott. Frascaria. In particolare il Sindaco ha chiesto all’Asl di mantenere gli impegni assunti rispetto alla riapertura deldel Melorio in considerazione del fatto che oggi la gestione dell’emergenza Covid ne consente un ripristino integrale; l’attenzione si è poi spostata sulla più ampia programmazione futura in termini di offerta, argomento che ...