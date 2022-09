Spazio_Napoli : “Pronto assegno di 50 milioni per Kim”: i tifosi del Napoli tremano -

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha dimenticato un totem come Kalidou Koulibaly, il difensore che è comunque entrato nella storia azzurra, e l'ha dimenticato perché l'impatto di Kim Min - Jae è stato ......" complice la legge elettorale che favorisce le coalizioni " le hanno dato quasi unin ... il Quirinale conosce bene i conflitti di interessi del cofondatore ed èa mettere il veto. ...Per la società inglese non sarebbe un problema mettere sul piatto un'enorme somma di danaro, poco importa se in euro o sterline.La struttura verrà ammodernata internamente ed esternamente tramite un finanziamento regionale, il progetto esecutivo degli interventi è curato dal dirigente ...