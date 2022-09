Produrre idrogeno dai rifiuti: nasce la prima Hydrogen Valley italiana (Di giovedì 29 settembre 2022) Il futuro di Roma è l’idrogeno. Entro il 2027, infatti, alle porte della Capitale nascerà la prima Hydrogen Valley italiana che sarà in grado di Produrre oltre 20mila tonnellate di idrogeno utilizzando i rifiuti urbani. Si tratta di un progetto ambizioso che punta a trasformare la città in una vera e propria “città dell’idrogeno”, in grado di offrire una valida alternativa all’utilizzo del petrolio e del gas. Cosa prevede il progetto L’impianto di idrogeno e etanolo di Roma dovrà essere operativo entro la prima metà del 2027. La produzione di idrogeno crescerà in funzione dell’evoluzione della domanda, fino a 20.000 tonnellate annue, riducendo proporzionalmente i ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 settembre 2022) Il futuro di Roma è l’. Entro il 2027, infatti, alle porte della Capitalerà lache sarà in grado dioltre 20mila tonnellate diutilizzando iurbani. Si tratta di un progetto ambizioso che punta a trasformare la città in una vera e propria “città dell’”, in grado di offrire una valida alternativa all’utilizzo del petrolio e del gas. Cosa prevede il progetto L’impianto die etanolo di Roma dovrà essere operativo entro lametà del 2027. La produzione dicrescerà in funzione dell’evoluzione della domanda, fino a 20.000 tonnellate annue, riducendo proporzionalmente i ...

effebot : RT @Hydronews2: @enelgreenpower e Saras confermano: il progetto per produrre #idrogeno verde nella raffineria di Sarroch ammesso all’IPCEI… - Hydronews2 : @enelgreenpower e Saras confermano: il progetto per produrre #idrogeno verde nella raffineria di Sarroch ammesso al… - MinsaitItalia : RT @sole24ore: L'intervento di Erminio Polito (Direttore mercato Energy & Utilities @MinsaitItalia) all'Italian Energy Summit: «Con la digi… - sole24ore : L'intervento di Erminio Polito (Direttore mercato Energy & Utilities @MinsaitItalia) all'Italian Energy Summit: «Co… - GiaSilvestrini : La Namibia che immagino installerà molte rinnovabili anche per produrre idrogeno verde -