Probabili formazioni Sassuolo-Salernitana: ottava giornata Serie A 2022/2023 (Di giovedì 29 settembre 2022) Le Probabili formazioni di Sassuolo-Salernitana, match dell’ottava giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 2 ottobre nella cornice del Mapei Stadium. La partita sarà trasmessa su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti del match. Sassuolo – Laurientè, Pinamonti e Kyriakopoulos nel tridente. Frattesi l’unico intoccabile nel centrocampo. Più Ayhan di Erlic in difesa al fianco di capitan Ferrari. Salernitana – Piatek e Dia in attacco. Candreva e Mazzocchi intoccabili sulle due corsie laterali. Bronn e Daniluic pronti in difesa, non sicuro del posto Fazio che è in dubbio. Le ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Ledi, match dell’di. Fischio d’inizio alle 15:00 di domenica 2 ottobre nella cornice del Mapei Stadium. La partita sarà trasmessa su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti del match.– Laurientè, Pinamonti e Kyriakopoulos nel tridente. Frattesi l’unico intoccabile nel centrocampo. Più Ayhan di Erlic in difesa al fianco di capitan Ferrari.– Piatek e Dia in attacco. Candreva e Mazzocchi intoccabili sulle due corsie laterali. Bronn e Daniluic pronti in difesa, non sicuro del posto Fazio che è in dubbio. Le ...

TuttoFanta : ??Report #LECCE: ??In gruppo #Banda. ??Differenziato per #Brancolini e #Ceesay. ?? - TuttoFanta : ??Report #SALERNITANA: ??In dubbio #Fazio. ??Torna a disposizione #Lovato. ?? - TuttoFanta : ??Report #ATALANTA: ??Recuperato #Scalvini. ??Nuovo infortunio muscolare per #Zappacosta. ?? - marinabeccuti : Le probabili formazioni di Napoli-Torino, ballottaggio tra Schuurs e Djidji -

