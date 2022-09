Prisma: il videoclip di Mattoni, il brano inedito scritto e prodotto da Achille Lauro (Di giovedì 29 settembre 2022) Svelato il videoclip di Mattoni, il brano urban scritto e prodotto da Achille Lauro per la serie Original italiana Prisma, diretta da?Ludovico Bessegato. Prime Video ha appena diffuso il videoclip di Mattoni, brano inedito scritto e prodotto da Achille Lauro per la serie Original italiana Prisma e interpretato nello show dalla band trap di finzione Klan Bruxelles, di cui fa parte anche LXX Blood nel ruolo di Vittorio. Prisma è una serie diretta da Ludovico Bessegato (Skam Italia) e scritta da Bessegato con Alice Urciuolo, prodotta in Italia da Cross Productions di Rosario Rinaldo per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022) Svelato ildi, ilurbandaper la serie Original italiana, diretta da?Ludovico Bessegato. Prime Video ha appena diffuso ildidaper la serie Original italianae interpretato nello show dalla band trap di finzione Klan Bruxelles, di cui fa parte anche LXX Blood nel ruolo di Vittorio.è una serie diretta da Ludovico Bessegato (Skam Italia) e scritta da Bessegato con Alice Urciuolo, prodotta in Italia da Cross Productions di Rosario Rinaldo per ...

