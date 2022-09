“Prima non mi chiamavo così”. Elenoire Ferruzzi GF Vip 7, il vecchio nome e perché l’ha cambiato (Di giovedì 29 settembre 2022) Elenoire Ferruzzi è ormai conosciutissima da quando è al GF Vip 7 ma questo non è il suo vero nome. Appena entrata nella Casa ha parlato del suo passato e della sua transizione e ha anche mostrato per la Prima volta in tv le foto di quando era Massimo. Il reality è iniziato da poco più di una settimana e nella Casa, dove si è distinta per una forte incomprensione con Luca Salatino, Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare del suo passato e, come riporta il sito Biccy, rivelato a Ginevra Lamborghini e Nikita come mai si chiama Elenoire e qual era il suo vecchio nome. Leggi anche: “Com’ero da uomo”. Elenoire Ferruzzi era Massimo, le foto Prima della ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 settembre 2022)è ormai conosciutissima da quando è al GF Vip 7 ma questo non è il suo vero. Appena entrata nella Casa ha parlato del suo passato e della sua transizione e ha anche mostrato per lavolta in tv le foto di quando era Massimo. Il reality è iniziato da poco più di una settimana e nella Casa, dove si è distinta per una forte incomprensione con Luca Salatino,è tornata a parlare del suo passato e, come riporta il sito Biccy, rivelato a Ginevra Lamborghini e Nikita come mai si chiamae qual era il suo. Leggi anche: “Com’ero da uomo”.era Massimo, le fotodella ...

