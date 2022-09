Porsche - Via libera al debutto in Borsa: valutazione 75 miliardi (Di giovedì 29 settembre 2022) Il gruppo Volkswagen ha fissato i termini per la quotazione in Borsa della Porsche. In dettaglio, i consigli di gestione e di sorveglianza, insieme alle numerose banche coinvolte nell'operazione di collocamento (un ruolo apicale è stato affidato all'italiana Mediobanca, già protagonista dell'Ipo Ferrari del 2015), hanno determinato il prezzo definitivo per il debutto sulla piazza finanziaria di Francoforte in 82,5 euro, il massimo della forchetta indicativa (il minimo era stato stabilito a 76,5 euro) annunciata pochi giorni fa per l'offerta del 25% delle azioni privilegiate della Casa di Zuffenhausen: si tratta di 113.875.000 di titoli, di cui 14.853.260 al servizio della cosiddetta opzione greenshoe, un quantitativo di azioni messo a disposizione delle banche per coprire eventuali richieste superiori all'offerta base. Dunque, la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 29 settembre 2022) Il gruppo Volkswagen ha fissato i termini per la quotazione indella. In dettaglio, i consigli di gestione e di sorveglianza, insieme alle numerose banche coinvolte nell'operazione di collocamento (un ruolo apicale è stato affidato all'italiana Mediobanca, già protagonista dell'Ipo Ferrari del 2015), hanno determinato il prezzo definitivo per ilsulla piazza finanziaria di Francoforte in 82,5 euro, il massimo della forchetta indicativa (il minimo era stato stabilito a 76,5 euro) annunciata pochi giorni fa per l'offerta del 25% delle azioni privilegiate della Casa di Zuffenhausen: si tratta di 113.875.000 di titoli, di cui 14.853.260 al servizio della cosiddetta opzione greenshoe, un quantitativo di azioni messo a disposizione delle banche per coprire eventuali richieste superiori all'offerta base. Dunque, la ...

