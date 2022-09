Porsche: debutto amaro in Borsa, - 14% a 60,48 euro/azione (Di giovedì 29 settembre 2022) debutto amaro in Borsa per Porsche che oggi ha scambiato per la prima volta le azioni al Dax di Francoforte cedendo il 14,19% a 60,48 euro per azione . Il prezzo iniziale dell'Ipo era stato a 82,50 ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 29 settembre 2022)inperche oggi ha scambiato per la prima volta le azioni al Dax di Francoforte cedendo il 14,19% a 60,48per. Il prezzo iniziale dell'Ipo era stato a 82,50 ...

EconomyUp : #Automotive #Porsche si è quotata oggi in borsa: debutto a gonfie vele con #IPO da record in Europa… - rep_economia : Porsche, debutto in rialzo nell'Ipo record per l'Europa - MotoriSuMotori : Porsche: solido debutto in Borsa in una storica IPO - - infoiteconomia : Porsche, debutto positivo sulla Borsa di Francoforte - infoiteconomia : Porsche AG, debutto in Borsa a 84 euro sopra al prezzo dell’ipo -