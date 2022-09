Ponte Morandi, il comitato vittime ammesso al processo: è la prima volta in Italia. “Il crollo tragedia collettiva, come l’eccidio di Stazzema” (Di giovedì 29 settembre 2022) Un’ordinanza storica, che è da un lato una rivincita per chi ha perso tutto, dall’altro un precedente importantissimo per il futuro. Il Tribunale di Genova (presidente Paolo Lepri, giudici a latere Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori) ha ammesso il comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi tra le parti civili del processo sul crollo, che il 14 agosto del 2018 fece 43 vittime. La decisione – che può apparire scontata – è di fatto rivoluzionaria, perché finora i giudici di tutta Italia hanno sempre escluso dalle parti civili i soggetti costituiti dopo il reato, compresi quelli che riuniscono i familiari di chi ha perso la vita (per cui, evidentemente, il requisito è impossibile da rispettare): è successo nei processi sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022) Un’ordinanza storica, che è da un lato una rivincita per chi ha perso tutto, dall’altro un precedente importantissimo per il futuro. Il Tribunale di Genova (presidente Paolo Lepri, giudici a latere Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori) haildei parenti delledeltra le parti civili delsul, che il 14 agosto del 2018 fece 43. La decisione – che può apparire scontata – è di fatto rivoluzionaria, perché finora i giudici di tuttahanno sempre escluso dalle parti civili i soggetti costituiti dopo il reato, compresi quelli che riuniscono i familiari di chi ha perso la vita (per cui, evidentemente, il requisito è impossibile da rispettare): è successo nei processi sulle ...

