Pnrr, cosa dobbiamo fare entro la fine di dicembre (Di giovedì 29 settembre 2022) Una corsa contro il tempo. Se il via libera alla seconda trache di finanziamenti UE da 21 miliardi stanziata per l'Italia dopo aver centrato gli obiettivi del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza nel quadro del Recovery Fund è una buona notizia è anche vero che la fine dell'anno è sempre più vicina e sono ancora tanti i capitoli da chiudere per ottenere anche la terza rata dei fondi europei (pari a 19 miliardi di euro) collegata ai 55 obiettivi da raggiungere nella seconda metà del 2022 tra Milestone e Target. Come si lavora alla realizzazione degli obiettivi Pnrr Ogni Ministero ha una serie di progetti da realizzare. In alcuni casi sono si tratta di cammini di riforma lunghi che andranno avanti da qui al 2026 che, però, prevedono mappature work in progress semestrali come ad esempio nel caso dell'avvio del sistema di certificazione della parità di ...

