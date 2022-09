Piuttosto che pensare alle vittime del colonialismo | il Pd romano pensi alle vittime della strada

(Di giovedì 29 settembre 2022) Ennesimo incidente mortale per le strade di Roma. Mercoledì sera un uomo di 40 anni, a bordo di uno scooter, ha perso la vita a seguito di uno scontro con un’automobile su Via Nomentana. Inutile l'intervento del personale del 118, che invano ha tentato di rianimare il motociclista, morto praticamente sul colpo. Il cadavere dell’uomo è rimasto sull’asfalto fino alla fine dei rilievi da parte delle forze dell’ordine. Sotto choc il conducente dell’auto, portato al policlinico Umberto I e sottoposto ai test di alcool e droga, in attesa che la polizia chiarisca le dinamiche dell’incidente. Si tratta soltanto dell’ultimo incidente mortale avvenuto negli ultimi anni nelle strade romane e che hanno coinvolto soprattutto motociclisti, ma anche pedoni. Incidenti spesso causati dall’imperizia di automobilisti e centauri, ma di frequente anche dal mantole dissestato, ...

simone_paciello : Cosa fai nella vita? Alle domandi importanti su WhatsApp metto il punto esclamativo piuttosto che quello interrogativo - Pontifex_it : Essere piccolo gregge non dovrebbe impaurirci, ma piuttosto invitarci a vivere questa realtà con fede, affinché pos… - gparagone : Pertini piuttosto che Cossiga la @vonderleyen l'avrebbero presa a pedate! #UE #TocTocQuirinale - mezzamelaa : christian anche se ci manchi tantissimo non entrare adesso su twitter perché nonostante tu ti sia lucchettato per… - hagi1972 : @lucdilo @annaiov1 Direi piuttosto che appare evidente che la comunicazione tra territorio e potere governativo non… -

Investing.com Italia

La breve carriera del capo non è perciò un maleviene da Botteghe Oscure . È,, una tara trasmessa dal cofondatore democristiano, di sicuro più avvezzo alle contese correntizie e alle ...... proprio i russi avevano segnalato movimenti "sospetti" nel Mar Baltico, denunciandoin fase di ... Un'ipotesi,fantasiosa, potrebbe arrivare dal rischio ambientale innescato dalle ... Bce dovrebbe concentrarsi su politica tassi piuttosto che su taglio bilancio - Centeno Da Reuters Ennesimo incidente mortale a Roma su Via Nomentana, ormai conosciuta come "strada della morte". Intanto, il Partito democratico propone di “modificare le targhe delle strade ispirate al colonialismo" ...Torna a Milano il 7 e l’8 ottobre alla Fabbrica del Vapore il “Wired Next Fest”, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali. La manife ...