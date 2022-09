Pillola anticoncezionale maschile: una nuova rivoluzione in arrivo (Di giovedì 29 settembre 2022) Life&People.it Siamo abituati a pensare alla Pillola contraccettiva come farmaco prettamente femminile, eppure le ultime ricerche indicano che potrebbe presto trasformarsi in un importante alleato anticoncezionale anche per il sesso maschile. Sono infatti attualmente in corso delle ricerche che potrebbero seriamente rivoluzionare l’universo della contraccezione per come l’abbiamo conosciuto fino a questo punto. La Pillola contraccettiva maschile potrebbe diventare molto presto realtà Le ricerche procedono a spron battuto da mesi e potrebbero rivelarsi utili molto presto per dare vita ad un prodotto non ormonale (contrariamente a quello che si usa per le donne) in grado di inibire la produzione di spermatozoi. E’ uno studio molto promettente quello presentato di recente nella cornice di Endo 2022, ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 29 settembre 2022) Life&People.it Siamo abituati a pensare allacontraccettiva come farmaco prettamente femminile, eppure le ultime ricerche indicano che potrebbe presto trasformarsi in un importante alleatoanche per il sesso. Sono infatti attualmente in corso delle ricerche che potrebbero seriamente rivoluzionare l’universo della contraccezione per come l’abbiamo conosciuto fino a questo punto. Lacontraccettivapotrebbe diventare molto presto realtà Le ricerche procedono a spron battuto da mesi e potrebbero rivelarsi utili molto presto per dare vita ad un prodotto non ormonale (contrariamente a quello che si usa per le donne) in grado di inibire la produzione di spermatozoi. E’ uno studio molto promettente quello presentato di recente nella cornice di Endo 2022, ...

enfperalta : @EVVIVAILRE cosa ha risposto la boldrini alle proteste di queste ragazze costrette a pagare la pillola anticoncezio… - elaniaz : Mi sa che state facendo un attimino confusione tra pillola anticoncezionale e pillola abortiva #aborto - attio1 : RT @Moonlightshad1: e rimetteva la pillola anticoncezionale in fascia C non c'era fratelli d'Italia al governo: c'era renzi. #aborto #Bold… - Paolaaa81 : RT @Moonlightshad1: e rimetteva la pillola anticoncezionale in fascia C non c'era fratelli d'Italia al governo: c'era renzi. #aborto #Bold… - LoryDowney7 : RT @Moonlightshad1: e rimetteva la pillola anticoncezionale in fascia C non c'era fratelli d'Italia al governo: c'era renzi. #aborto #Bold… -