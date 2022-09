Pillola Abortiva: tutto ciò che non si vede dietro la RU486 (Di giovedì 29 settembre 2022) La Pillola Abortiva è la scelta più utilizzata per l’interruzione di gravidanza, ma non è la soluzione per tutte. Sempre più importante è ormai per le donne il diritto a disporre del proprio corpo come meglio desiderano. In virtù di tale diritto è opportuno per ognuna di noi essere informate e di scegliere consapevolmente tra le opzioni. Ecco quindi una proposta di legge per far funzionare la procedura (o le procedure) all’interno degli ospedali. Dell’aborto chimico si parla come di un passo avanti nell’autodeterminazione E non ci sono tutti i torti: la diffusione della modalità di aborto farmacologico ha permesso a molte donne, soprattutto le più giovani, la possibilità di avvicendarsi ad una modalità di interruzione di gravidanza più accessibile. L’IGV è considerabile un’alternativa molto più invasiva, sia psicologicamente che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Laè la scelta più utilizzata per l’interruzione di gravidanza, ma non è la soluzione per tutte. Sempre più importante è ormai per le donne il diritto a disporre del proprio corpo come meglio desiderano. In virtù di tale diritto è opportuno per ognuna di noi essere informate e di scegliere consapevolmente tra le opzioni. Ecco quindi una proposta di legge per far funzionare la procedura (o le procedure) all’interno degli ospedali. Dell’aborto chimico si parla come di un passo avanti nell’autodeterminazione E non ci sono tutti i torti: la diffusione della modalità di aborto farmacologico ha permesso a molte donne, sopratle più giovani, la possibilità di avvicendarsi ad una modalità di interruzione di gravidanza più accessibile. L’IGV è considerabile un’alternativa molto più invasiva, sia psicologicamente che ...

2Ftcrlqqf : @OggiEvoMedio @alposto Ahahahahahahhahaha Ci stanno tirando le atomiche in testa e questa pensa alla pillola aborti… - francpass1 : @MassimilianoSg7 La siderale distanza tra le Boldrini e le donne italiane per le quali anche spendere una decina d'… - anis_epis : @AGTW_it Non è vero, come urla la ragazza in piazza, che l'ex ministra della Salute Lorenzin ha reso la pillola abo… - Matteo67 : @Carlo70261185 @NinaRicci_us Preservativi,continenza,responsabilità personale.I giovani omo si ammalano di Aids e v… - banzailatoCice : -è stato impedito alle cliniche private di somministrare la pillola abortiva e il limite per ricorrere all’aborto è… -