Petrachi | «Il Napoli non ha mai avuto tante alternative in rosa Giuntoli è un ottimo direttore sportivo»

(Di giovedì 29 settembre 2022) L’exdella Roma, Gianluca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kissparlando del mercato del. «Per ora ilha lavorato non bene, ma benissimo. Sono riusciti a vendere bene Koulibaly ed hanno preso dei giocatori funzionali. Kvaratskhelia è un giocatore che conoscevo bene, mi ero appuntato il suo nome sulla mia lista dei calciatori da prendere. Su Kim avevo qualche dubbio, perché lo trovavo un pochino macchinoso, invece si è dimostrato subito pronto. Credo che la cura Spalletti si sia sentita moltissimo: il mister ha il grande pregio di migliorare i calciatori. Alhannotanto coraggio nel sostituire Koulibaly con il coreano». Sulla lotta per lo scudetto: «Quest’anno è un campionato ...

Fra i nomi che piacciono alla società bianconera ci sono Cristiano Giuntoli del Napoli, Igli Tare della Lazio e Gianluca Petrachi. Quest'ultimo è attualmente senza società dopo il rapporto con il Torino. Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, ha commentato il lavoro svolto da Cristiano Giuntoli in questi anni al Napoli. A Radio CRC nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' è intervenuto Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino: "Fare il dirigente è molto impegnativo. Il Torino ha fatto un grandissimo lavoro."