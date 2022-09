Pet Carpet Festival, cinema e solidarietà per gli amici a quattro zampe (Di giovedì 29 settembre 2022) Storie di legami indissolubili, di vite salvate, di casi di cronaca, di emozioni. Tutto questo nella V° edizione del Pet Carpet Film Festival, la rassegna cinematografica internazionale dedicata interamente al mondo animale e ai rapporti speciali condivisi con gli umani, che si svolgerà il 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2022 a Roma presso la Sala Federico Fellini negli Studios di Cinecittà in via Tuscolana, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Anas, Fnovi, Anmvi e in collaborazione con la Polizia di Stato. Una kermesse solidale, nella quale i protagonisti sono gli animali a quattrozampe, quelli con le ali e con la coda, che torna con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di perseguire il concetto di sostenibilità ambientale per ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 29 settembre 2022) Storie di legami indissolubili, di vite salvate, di casi di cronaca, di emozioni. Tutto questo nella V° edizione del PetFilm, la rassegnatografica internazionale dedicata interamente al mondo animale e ai rapporti speciali condivisi con gli umani, che si svolgerà il 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2022 a Roma presso la Sala Federico Fellini negli Studios di Cinecittà in via Tuscolana, patrocinata da Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Croce Rossa Italiana, Anas, Fnovi, Anmvi e in collaborazione con la Polizia di Stato. Una kermesse solidale, nella quale i protagonisti sono gli animali a, quelli con le ali e con la coda, che torna con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di perseguire il concetto di sostenibilità ambientale per ...

Al via la V edizione del Pet Carpet Film Festival. Ospite d'onore Cicci, il cane più anziano del mondo